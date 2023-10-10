Як припинити діяльність громадського об’єднання: алгоритм дій

Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, як припинити діяльність громадського об’єднання.

Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами:

за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;

за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

Припинення громадського об'єднання включає:

1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;

2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи.

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи подаються такі документи (перший етап):

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

* Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи (другий етап):

заява щодо державної реєстрації юридичних осіб – громадських формувань

*форма № 4, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (в редакції від 17.07.2023);

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

Документи для державної реєстрації припинення громадського об’єднання подаються в паперовій формі.

Документи у паперовій формі подаються до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ) особисто заявником або поштовим відправленням або до центрів надання адміністративних послуг.

* Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, документи для припинення громадських об’єднань, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, можна подати незалежно від їх місцезнаходження згідно з положеннями наказу Міністерства юстиції України від 09.06.2023 № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно - територіальних одиниць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2023 за № 977/40033.

Способи подачі документів:

особисто;

надіслати у паперовому вигляді поштовим відправленням (важливо: підписи на заяві форми 4 посвідчуються нотаріально).

Зверніть увагу: необхідно з’ясувати чи відповідний центр надання адміністративних послуг надає таку реєстраційну послугу та у якій спосіб здійснюється прийом документів.

Суб'єкт державної реєстрації на підставі поданих документів приймає рішення:

1) про державну реєстрацію;

2) про відмову в державній реєстрації.

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