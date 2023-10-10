Біженці повернуться, але не всі: МВС дав прогноз чисельності населення України

Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі. Про це йдеться в огляді World Economic Outlook за жовтень 2023 року.
За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,8 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
- 2024 рік – 33,7 млн осіб
- 2025 рік – 34,7 млн осіб
- 2026 рік – 35,0 млн осіб
- 2027 рік – 35,9 млн осіб
- 2028 рік – 36,1 млн осіб.
Раніше повідомлялося, що біженці в Європі та США можуть спровокувати масштабну міграційну кризу.
Додамо, як українцям в Німеччині знайти роботу.
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