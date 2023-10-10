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  1. Суспільство

Біженці повернуться, але не всі: МВС дав прогноз чисельності населення України

16:57, 10 жовтня 2023
У МВФ прогнозують поступове повернення біженців до України вже 2024 року.
Біженці повернуться, але не всі: МВС дав прогноз чисельності населення України
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Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі. Про це йдеться в огляді World Economic Outlook за жовтень 2023 року.

За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,8 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2024 рік – 33,7 млн осіб
  • 2025 рік – 34,7 млн осіб
  • 2026 рік – 35,0 млн осіб
  • 2027 рік – 35,9 млн осіб
  • 2028 рік – 36,1 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що біженці в Європі та США можуть спровокувати масштабну міграційну кризу.

Додамо, як українцям в Німеччині знайти роботу.

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