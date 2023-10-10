Беженцы вернутся, но не все: МВД дал прогноз численности населения Украины

В МВФ прогнозируют постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году.

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за границы не все. Об этом говорится в обзоре World Economic Outlook за октябрь 2023 года.

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составило 41,0 млн. человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году – до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

2024 год – 33,7 млн человек

2025 год – 34,7 млн человек

2026 год – 35,0 млн человек

2027 год – 35,9 млн человек

2028 год – 36,1 млн человек.

Ранее сообщалось, что беженцы в Европе и США могут спровоцировать масштабный миграционный кризис.

Добавим, как украинцам найти работу в Германии.

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