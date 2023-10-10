Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по изменениям в законодательстве о пограничном контроле 10128 и 10129. Инициаторами выступают народные депутаты от фракции «Слуга народа», в частности Богдан Торохтий, Марьяна Безуглая, Николай Стефанчук, Александр Федиенко и другие.

В частности, законопроектом 10128 предлагается изменить закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» в части обязанностей органов Государственной пограничной службы по проверке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности при пересечении транспортным средством государственной границы.

Так, встановлюється, що у разі відсутності в особи або виявлення у неї в пункті пропуску через державний кордон недійсного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності транспортний засіб через державний кордон України не пропускається.

Порядок відмови у пропуску через державний кордон України визначає Адміністрація Держприкордонслужби.

Контроль наявності договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України візуально та/або шляхом використання єдиної електронної бази даних МТСБУ.

Нагадаємо, за чинною нормою, якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію України не може пред’явити документ, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Також законопроектом до прав Прикордонної служби відносять:

ініціювати огляд і переогляд осіб, які перетинають державний кордон України, їх ручної поклажі та багажу, а також транспортних засобів, товарів і контейнерів, які переміщуються під митним забезпеченням, та оглядати їх спільно з представниками митного органу;

отримувати в установленому законодавством України порядку доступ до автоматизованих, інформаційних, пошукових, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, довідкових систем, електронних інформаційних ресурсів (реєстрів, банків, баз даних), власником (адміністратором) яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності, та на безоплатній основі одержувати інформацію, необхідну для виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань.

У Законі «Про прикордонний контроль» вводиться нова стаття 10-1 «Прикордонний контроль транспортних засобів та вантажів».

Відповідно до неї прикордонний контроль транспортних засобів та вантажів здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а за результатами аналізу та оцінки ризиків може проводитись також контроль другої лінії.

Процедура здійснення контролю першої лінії передбачає:

1) здійснення огляду транспортних засобів і вантажів без втручання в конструктивні особливості транспортних засобів, контейнерів і цілісність упакування із застосуванням технічних засобів прикордонного контролю та/або службових собак;

2) перевірку документів на транспортні засоби і вантажі;

3) перевірку транспортних засобів з метою виявлення викрадених.

Процедура здійснення контролю другої лінії транспортних засобів і вантажів передбачає:

1) додаткової перевірку документів на транспортні засоби та вантажі;

2) здійснення огляду транспортних засобів та вантажів із втручанням у конструктивні особливості транспортних засобів, контейнерів та цілісність упакування;

3) додаткову перевірку по відомчих, державних та міжнародних базах (банках) даних з наявним доступом;

4) перевірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів, причепів та контейнерів;

5) аналіз інформації в єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення та контейнерів, які переміщуються через державний кордон України;

6) використання наявних у пункті пропуску технічних засобів для огляду транспортних засобів та вантажів.

Здійснення процедури контролю другої лінії та її обсяг визначаються на підставі: результатів аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії; спрацювання приладів радіаційного контролю або службових собак; отримання інформування від підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; виконання доручень уповноважених державних органів; виявлення під час контролю першої лінії речовин, матеріалів і предметів, що заборонені або обмежені для переміщення через державний кордон; виявлення змін у конструктивних особливостях транспортного засобу; інформації про викрадення транспортного засобу. Огляд вантажів під митним забезпеченням проводиться спільно з представником митного органу.

Також встановлюється, що державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи державної форми власності надають в установленому законом порядку безоплатно інформацію, необхідну для здійснення органами охорони державного кордону прикордонного контролю. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом доби, а в разі неможливості – не пізніше трьох діб з дня отримання запиту, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.

Крім того, уповноваженим службовим особам Державної прикордонної служби надається право тимчасово затримувати відправлення поїзда на час, необхідний для завершення контрольних процедур, у разі виявлення в поїзді осіб, вантажів, товарів та інших предметів, які переміщуються з порушенням законодавства.

Інший законопроект 10129 передбачає зміни до Митного кодексу, зокрема визначено що особистий огляд як виняткова форма митного контролю може бути ініційований уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України, якщо є достатні підстави.

Автор: Наталья Мамченко

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