Земельну ділянку біля озера Вирлиця, де збиралися збудувати ТРЦ, повернули громаді Києва ⠀

Суд також зобов’язав товариство-орендаря усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою з приведенням її у придатний для використання стан.

Фото: facebook.com/anec.court.gov.ua

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, визнав незаконним рішення про передачу в оренду земельної ділянки біля озера Вирлиця у Дарницькому районі під будівництво торгово-розважального та офісного центру. Про це повідомила пресслужба суду.

Суд також зобов’язав товариство-орендаря усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою з приведенням її у придатний для використання стан.

«Під час розгляду справи встановлено, що спірна земельна ділянка є мілководною заболоченою частиною озера Вирлиця, що межує з проспектом Бажана, входить в межі проектного заповідання природного комплексу, в межі 100-метрової прибережної захисної смуги і водоохоронної зони озера та за своїми характеристиками є землями водного фонду.

Крім того, значна частина земельної ділянки вкрита водою, її болотисті заплави є єдиними острівцями природної екосистеми і оселищем птахів, серед яких більшість є охоронними видами, а також мають багате видове різноманіття рослинності та є місцем нересту 3-х видів червонокнижних видів риб», - сказано у повідомленні.

З повним текстом постанови Північного апеляційного господарського суду можна буде ознайомитись після опублікування в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи – 910/10049/22.

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