Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Набув сили закон про захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно дітей та підопічних осіб

Він передбачає зміни до Сімейного та до Цивільного кодексів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

  1. В Україні

Земельну ділянку біля озера Вирлиця, де збиралися збудувати ТРЦ, повернули громаді Києва ⠀

13:24, 5 жовтня 2023
Суд також зобов’язав товариство-орендаря усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою з приведенням її у придатний для використання стан.
Земельну ділянку біля озера Вирлиця, де збиралися збудувати ТРЦ, повернули громаді Києва ⠀
Фото: facebook.com/anec.court.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, визнав незаконним рішення про передачу в оренду земельної ділянки біля озера Вирлиця у Дарницькому районі під будівництво торгово-розважального та офісного центру. Про це повідомила пресслужба суду.

Суд також зобов’язав товариство-орендаря усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою з приведенням її у придатний для використання стан.

«Під час розгляду справи встановлено, що спірна земельна ділянка є мілководною заболоченою частиною озера Вирлиця, що межує з проспектом Бажана, входить в межі проектного заповідання природного комплексу, в межі 100-метрової прибережної захисної смуги і водоохоронної зони озера та за своїми характеристиками є землями водного фонду.

Крім того, значна частина земельної ділянки вкрита водою, її болотисті заплави є єдиними острівцями природної екосистеми і оселищем птахів, серед яких більшість є охоронними видами, а також мають багате видове різноманіття рослинності та є місцем нересту 3-х видів червонокнижних видів риб», - сказано у повідомленні.

З повним текстом постанови Північного апеляційного господарського суду можна буде ознайомитись після опублікування в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи – 910/10049/22.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя