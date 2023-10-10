Земли регионального ландшафтного парка «Трахтемиров» вернули общине в Киевской области

Речь идет о 2 гектарах земли рыночной стоимостью более 88 млн грн.

Земли регионального ландшафтного парка «Трахтемиров» в судебном порядке вернули в коммунальную собственность Ржищевского городского совета. Речь идет о 2 га земли рыночной стоимостью более 88 млн грн, информирует Киевская областная прокуратура.

Как сообщается, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что в 2014 году Главное управление Госземагентства в Киевской области противоправно отвело гражданке в частную собственность спорный участок под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Эта земля с 2000 года относится к землям природно-заповедного фонда и находится в пределах ландшафтного парка «Трахтемиров». Ее пребывание в частной собственности запрещено законодательством, отметили в прокуратуре.

Учитывая нарушение, прокуратура стала в защиту интересов государства. Таким образом, суд удовлетворил иск и вернул земельный участок в коммунальную собственность.

Напомним, что земельный участок возле озера Вырлица, где собирались построить ТРЦ, вернули общине Киева.

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