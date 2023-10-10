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В Киеве начался эпидемический сезон: сколько зарегистрировано больных гриппом и ОРВИ

19:31, 10 октября 2023
В течение недели 2-8 октября в столице зарегистрировали 9 519 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.
В Киеве начался эпидемический сезон: сколько зарегистрировано больных гриппом и ОРВИ
Изображение: freepik.com
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В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в КГГА.

В течение недели 2-8 октября в столице зарегистрировали 9 519 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

«Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога в 2,5 раза. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 322,4», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, заболели 5786 детей (62,8% от общего количества больных), взрослых - 3733 человека (39,2%). В структуре детской заболеваемости школьники составляют 45,3%.

На прошлой неделе в медицинские учреждения столицы госпитализировали 109 человек, из них 25 детей и 84 взрослых. За это время привиты против гриппа 820 человек.

«Также COVID-19 заболело 387 человек: 21 ребенок до 17 лет и 366 взрослых. Из них госпитализировали 29 больных, среди которых 7 детей и 22 взрослых. Четверо взрослых находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое взрослых больных умерли от осложнений СОVID-19», - говорится в сообщении.

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