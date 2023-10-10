Україна першою в світі побудувала споруди фізичного захисту енергообʼєктів, — КМВА

Держава вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення з урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли рф шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ», - зазначив Попко.

Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

«Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі)», - зазначив голова КМВА.

Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків - також вперше у світі.

«Наші пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж», - зазначив Попко.

Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.

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