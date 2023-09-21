Избран председатель Нововолынского городского суда Волынской области

В Нововолынском городском суде Волынской области провели собрание судей, где путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
Суд возглавил Андрей Василюк.
Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.
Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.