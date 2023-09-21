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В Ровно в результате атаки есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру

10:39, 21 сентября 2023
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что часть Ровенского района осталась без электроэнергии.
В Ровно в результате атаки есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру
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Под утро 21 сентября враг нанес ракетный удар по Ровно. Зафиксированы "прилеты" по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Ровенская область перенесла несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - сообщил Коваль.

В частности, по его словам, пострадали СТО и пять автомобилей, которые находились на ее территории. Погибших и пострадавших нет.

В результате атаки часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением.

Ранее мы писали об утренней ракетной атаке по Украине. В ряде украинских городов работала ПВО, но есть и "прилеты".

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