В Ровно в результате атаки есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что часть Ровенского района осталась без электроэнергии.

Под утро 21 сентября враг нанес ракетный удар по Ровно. Зафиксированы "прилеты" по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Ровенская область перенесла несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - сообщил Коваль.

В частности, по его словам, пострадали СТО и пять автомобилей, которые находились на ее территории. Погибших и пострадавших нет.

В результате атаки часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением.

Ранее мы писали об утренней ракетной атаке по Украине. В ряде украинских городов работала ПВО, но есть и "прилеты".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.