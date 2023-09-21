У Рівному внаслідок атаки є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

Під ранок 21 вересня ворог наніс ракетний удар по Рівному. Зафіксовані "прильоти" по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі", - повідомив Коваль.

Зокрема, за його словами, постраждало СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території. Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок атаки частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Наразі енергетики активно працюють над відновленням.

Раніше ми писали про ранкову ракетну атаку по Україні. У низці українських міст працювала ППО, але є прильоти.

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