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  1. В Україні

Погрожували російською катівнею: на Херсонщині затримали двох організаторок псевдореферендуму рф

10:38, 21 вересня 2023
Двом місцевим жителькам Херсонщини повідомлено про підозру за участь у псевдореферендумі.
Погрожували російською катівнею: на Херсонщині затримали двох організаторок псевдореферендуму рф
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратур було повідомлено про підозру двом місцевим жителькам у колабораційній діяльності, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, ці дві жінки взяли участь у роботі так званих «виборчих комісій» у вересні 2022 року. Ці комісії були створені окупаційною владою з метою проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Підозрювані, які були членами цих незаконно створених комісій, ходили по домівках мешканців села Максима Горького, закликали їх голосувати на користь країни-агресора та видавали «бюлетені».

У разі відмови ставити «потрібну» відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні.

Для додаткового залякування місцевого населення колаборанток супроводжували озброєні бойовики.

Надалі фігурантки фальсифікували «підсумки» фейкового плебісциту на користь кремля.

Після звільнення селища зловмисниці залишились на території району і сподівались, що про них «не згадають». Втім, співробітники СБУ викрили обох колаборанток, встановили їхні адреси і затримали.

Зараз обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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