Угрожали российской пыточной: на Херсонщине задержали двух организаторов псевдореферендума рф

Двум местным жительницам Херсонщины сообщено о подозрении за участие в псевдореферендуме.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Херсонской областной и Бериславской окружной прокуратур было сообщено о подозрении двум местным жительницам в коллаборационной деятельности, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, эти две женщины приняли участие в работе так называемых "избирательных комиссий" в сентябре 2022 года. Эти комиссии были созданы оккупационными властями с целью проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединения к Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонщины.

Подозреваемые, которые были членами этих незаконно созданных комиссий, ходили по домам жителей села Максима Горького, призывали их голосовать в пользу страны-агрессора и выдавали «бюллетени».

В случае отказа ставить «нужную» отметку в фейковом бюллетене, вражеские приспешницы угрожали заключением в российский застенок.

Для дополнительного запугивания местного населения коллаборационисток сопровождали вооруженные боевики.

В дальнейшем фигурантки фальсифицировали «итоги» фейкового плебисцита в пользу кремля.

После освобождения поселка злоумышленницы остались на территории района и надеялись, что о них «не вспомнят». Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборационисток, установили их адреса и задержали.

Сейчас обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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