21 сентября: какой сегодня праздник и главные события

21 сентября празднуют Всемирный день благодарения.

В четверг, 21 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 сентября в Украине и мире празднуют День мира в Украине и Международный день мира. Главная цель этого дня состоит в пропаганде мирных инициатив и ослабить военное напряжение. Движение за мир постоянно переживает периоды спадов и подъемов. Лишь в начале XX века появилась идея ненасилия известная как пацифизм. Однако ее суть известна давно. Еще за 500 лет до нашей эры Сиддхартха Гаутама (Будда) учил, что нельзя вредить ни одному живому существу на Земле, а философ Сократ утверждал, что хороший человек никогда не сделает ничего плохого другому.

Также 21 сентября Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера является разновидностью старческой деменции, которая наблюдается у людей от 65 лет. Главные симптомы: потеря памяти, замедление умственной деятельности, неспособность выстраивать логические цепочки, нарушение речи и т.д. Этот процесс может длиться годами и причиняет страдания не только больным, но и их родственникам.

А еще 21 сентября Всемирный день благодарения. Впервые праздник отпраздновали в 1965 году на Гавайях, когда на международном собрании решили выделить один день в году для официальной благодарности всем тем прекрасным вещам, которые существуют в мире.

21 сентября празднуют День нулевых выбросов. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к проблемам загрязнения нашей атмосферы. Еще в 80-х годах прошлого века в Канаде было предложено провести особый экологический праздник и уменьшить в этот день выбросы в воздух продуктов сгорания угля, нефти и газа. Дату выбрали потому, что в 2008 году в США запустили веб-сайт, на котором основной девиз был «Дадим планете один выходной день в году».

Также 21 сентября День мини-гольфа. Праздник был создан еще в начале XIX века. Мини-гольф изобрели, чтобы к этому виду спорта могли приобщиться женщины, ведь в Шотландии викторианской эпохи поднимать клюшку выше уровня плеч считалось неприлично. Поэтому женщины не могли на равных приобщиться к интересной игре.

Какой сегодня церковный праздник

21 сентября в церковном календаре – день памяти апостола от семидесяти Кодрата. Согласно церковным преданиям, он обратил в христианство немало язычников, что не могло не вызвать ненависти у идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа язычников напала на Кодрата и побила его камнями. Кодрат остался жив, но язычники его успели схватить и бросить в тюрьму, где он умер от голода.

Календарь важных событий за 21 сентября:

1922 год — американский президент Уоррен Гардинг поддерживает идею создания еврейского государства в Палестине;

1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага;

1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как бомбоубежище;

1940 год — открывают Львовский театр оперы и балета;

1991 год — на референдуме 99% избирателей голосуют за независимость Армении;

1998 год — по американскому телевидению показывают запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

2000 год — американская певица Барбра Стрейзанд объявляет о том, что она покидает сцену;

2019 год — стартует украинский фестиваль «Comic Con Ukraine 2019» в Киеве.

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