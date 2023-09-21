21 вересня: яке сьогодні свято та головні події

21 вересня святкують Всесвітній день подяки.

У четвер, 21 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 вересня в Україні і світі святкують День миру в Україні та Міжнародний день миру. Головна мета цього дня полягає в пропагуванні мирних ініціатив і послабити військову напругу. Рух за мир постійно переживає періоди спадів та підйомів. Лише на початку XX століття з'явилася ідея ненасильства відома як пацифізм. Однак її суть відома давно. Ще за 500 років до нашої ери Сіддхартха Гаутама (Будда) навчав, що не можна шкодити жодній живій істоті на Землі, а філософ Сократ стверджував що хороша людина ніколи не зробить нічого поганого іншій.

Також 21 вересня Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера є різновидом старечої деменції, яка спостерігається у людей віком від 65 років. Головні симптоми: втрата пам'яті, уповільнення розумової діяльності, нездатністю вибудовувати логічні ланцюжки, порушенням мовлення тощо. Цей процес може тривати роками і завдає страждань не лише хворим, але й їхнім родичам.

А ще 21 вересня Всесвітній день подяки. Вперше свято відсвяткували 1965 року на Гаваях, коли на міжнародних зборах вирішили виокремити один день в році для офіційної подяки всім тим прекрасним речам, які існують в світі.

21 вересня святкують День нульових викидів. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до проблем забруднення нашої атмосфери. Ще у 80-х роках минулого століття в Канаді запропонували провести особливе екологічне свято і зменшити цього дня викиди в повітря продуктів згорання вугілля, нафти та газу. Дату обрали тому, що 2008 року в США запустили веб-сайт, на якому основний девіз був "Дамо планеті один вихідний день на рік".

Також 21 вересня День мінігольфу. Свято було створене ще на початку XIX століття. Мінігольф винайшли, щоб до цього виду спорту могли долучитися жінки, адже в Шотландії вікторіанської епохи піднімати ключку вище рівня плечей вважалося непристойно. Тому жінки не могли на рівних долучитися до цікавої гри.

Яке сьогодні церковне свято

21 вересня в церковному календарі – день пам’яті апостола від сімдесяти Кодрата. Згідно з церковними переказами він навернув до християнства чимало язичників, що не могло не викликати ненависті у ідолопоклонників. Якось розлючена юрба язичників напала на Кодрата та побила його камінням. Кодрат залишився живим, але язичники його встигли схопити і кинути до в'язниці, де він помер від голоду.

Календар важливих подій за 21 вересня:

1922 рік — американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави в Палестині;

1933 рік — у Лейпцизі починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 рік — у Лондоні ухвалюють рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 рік — відкривають Львівський театр опери і балету;

1991 рік — на референдумі 99% виборців голосують за незалежність Вірменії;

1998 рік — на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;

2000 рік — американська співачка Барбра Стрейзанд оголошує про те, що вона залишає сцену;

2019 рік — стартує український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.

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