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До КПК пропонують зміни задля оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування

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  1. Суд інфо

Обрано голову Нововолинського міського суду Волинської області

17:01, 21 вересня 2023
Суд очолив Андрій Василюк.
Обрано голову Нововолинського міського суду Волинської області
Фото: Нововолинський міський суд Волинської області
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У Нововолинському міському суді Волинської області провели збори суддів, де шляхом таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Суд очолив Андрій Василюк.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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