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Обрано голову Суворовського районного суду Одеси

18:00, 3 жовтня 2023
Суд очолив Віктор Позняк.
Обрано голову Суворовського районного суду Одеси
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У вівторок, 3 жовтня, відбулися збори суддів Суворовського районного суду м. Одеси, на порядок денного яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Обрання на адміністративну посаду голови суду відбулося у відповідності до частини другої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами голосування головою суду Суворовського районного суду м. Одеси обрано суддю Позняка Віктора Степановича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

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