На Харьковщине ввели карантинные ограничения из-за случаев бешенства

В общем с начала года на территории Чугуевского района зафиксировано 9 случаев бешенства животных.

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На Харьковщине в Чугуевском районе зафиксировали еще 4 случая бешенства животных:

в с. Тарановка – бешенство бездомного кота;

в с. Граковое – бешенство собаки;

в пгт. Малиновка – бешенство кота;

с. Лебяже – бешенство кота.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. В общем с начала года на территории Чугуевского района зафиксировано 9 случаев бешенства животных.

По представлению начальника Чугуевского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Алексея Щербака были проведены 4 внеочередных заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Чугуевской РВА, решением которых было объявлено неблагополучные пункты относительно бешенства животных и введено карантинные ограничения, определено угрожающие зоны и зоны наблюдения, утверждено Планы комплексных мер по ликвидации бешенства в указанных пунктах, согласно действующей Инструкции по профилактике и борьбе с бешенством животных.

В связи с обострением эпизоотической ситуации относительно бешенства животных на территории Чугуевского района, в Госпродпотребслужбе настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики и защиты от бешенства.

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