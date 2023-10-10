Зеленський: Ми створюємо в Румунії центр підготовки українських пілотів F16

Володимир Зеленський повідомив, що домовився із президентом Румунії про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня в Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16. Досягнуто домовленості про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

"Створюється центр підготовки пілотів, ми обговорили з паном президентом (Йоханнісом – ред.), як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби", – сказав Зеленський.

Він додав, що поінформував Йоханніса про ситуацію на полі бою та оборонні потреби.

"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, дуже дякую за це", – сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що українські пілоти вже навчаються літати на авіатренажерах F-16.

Повітряні сили показали, як українські військові пілоти навчаються та адаптуються до керування винищувачами F-16.

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