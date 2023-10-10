Глава НБУ Андрій Пишний спростував чутки про своє звільнення

Голова Нацбанку заявив, що не писав заяву про звільнення.

Фото: forbes.ua

У вівторок, 10 жовтня, голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що не писав заяву про звільнення з посади. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Пишний нібито написав заяву на звільнення з посади голови НБУ через стан здоров'я. Також повідомлялось, що заяву він написав нібито перебуваючи за кордоном.

Сам Пишний заявив, що ця інформація є фейковою.

«У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами», - написав він.

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