рф могла атакувати газопровід між Фінляндією та Естонією - ЗМІ

Спецслужби Фінляндії заявили, що інцидент становить загрозу національній безпеці країни

8 жовтня Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газопроводу Balticconnector через підозру у можливому витоку газу.

У політичному та військовому керівництві Фінляндії вважають, що за інцидентом із витоком газопроводу, який з'єднує країну з Естонією, могла стояти рф. Про це повідомила фінська газета Iltalehti із посиланням на свої джерела.

«Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють, що росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією», - йдеться у матеріалі.

Спецслужби Фінляндії заявили, що інцидент становить загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються фінські Сили оборони.

На причетність рф вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя - мабуть, вони визначали їх місцезнаходження. Крім того, пошкодження виявили біля телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

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