Вимагали $11 000 неіснуючого боргу в батька загиблого військового: на Дніпропетровщині затримали двох фігурантів

Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей.

На Дніпропетровщині затримано двох чоловіків, які вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Новомосковської окружної прокуратури двом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрювані вимагали у батька загиблого військового 11 тис доларів неіснуючого боргу. Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей.

При цьому чоловіки здійснювали психологічний тиск, залякували та погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України після одержання грошових коштів.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.