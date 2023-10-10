Здавала в оренду неіснуюче житло: на Київщині викрили шахрайку

У Київській області поліція викрила жінку, яка здавала в оренду неіснуюче житло. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.
Зловмисниця виставляла на інтернет-платформах неправдиві оголошення про надання в оренду квартир в різних містах країни, використовуючи фотографії чужих осель.
«При спілкуванні потерпілі отримували повідомлення з номером банківської карти для внесення передплати. Після здійснення фінансової операції зловмисниця припиняла комунікацію із жертвами та не виходила на зв'язок.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили фігурантку. Нею виявилася 23-річна жителька Бориспільщини», - сказано у повідомленні.
Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до вчинення аналогічних правопорушень на території Київської області.
За фактом шахрайства слідчі проводять досудове розслідування (ч. 3 ст. 190 КК).
Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.
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