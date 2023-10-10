Здавала в оренду неіснуюче житло: на Київщині викрили шахрайку

Зловмисницею виявилася 23-річна жителька Бориспільщини.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Київській області поліція викрила жінку, яка здавала в оренду неіснуюче житло. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Зловмисниця виставляла на інтернет-платформах неправдиві оголошення про надання в оренду квартир в різних містах країни, використовуючи фотографії чужих осель.

«При спілкуванні потерпілі отримували повідомлення з номером банківської карти для внесення передплати. Після здійснення фінансової операції зловмисниця припиняла комунікацію із жертвами та не виходила на зв'язок.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили фігурантку. Нею виявилася 23-річна жителька Бориспільщини», - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до вчинення аналогічних правопорушень на території Київської області.

За фактом шахрайства слідчі проводять досудове розслідування (ч. 3 ст. 190 КК).

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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