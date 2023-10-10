В Одессе тренер собрал из учеников 500 тысяч грн якобы на лагерь, а в результате погасил кредит

Родителям своих учеников 41-летний мужчина врал, что собирает средства на организацию летнего лагеря, а те, доверяя ему, передавали деньги лично или на банковскую карту.

В Одессе полицейские подозревают в мошенничестве тренера, который собирал с родителей деньги на лагерь для детей, а на самом деле закрыл кредит. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как стало известно, 41-летний тренер одного из спортивных кружков в начале июля пообещал воспитанникам провести тренировочные сборы в детском летнем лагере в другой области.

Родители должны были заплатить за двухнедельное проживание детей в заведении и билеты к месту назначения. Доверяя тренеру, семьи передавали ему деньги лично или на банковскую карту.

Так мужчина присвоил около 500 тысяч гривен.

В августе наставник сообщил детям, что поездка не состоится. Средства родителям не вернули, поэтому двадцать одесситов обратились в полицию.

Преступление квалифицировали как мошенничество, мужчине сообщили о соответствующем подозрении. За это ему может грозить лишение свободы или штраф от 51000 до 68000 гривен.

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