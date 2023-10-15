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  1. В Украине

Возможен ли перенос отпуска без согласия работника: разъяснение

07:42, 15 октября 2023
Перенос ежегодного отпуска по инициативе работодателя является исключением из общих правил.
Возможен ли перенос отпуска без согласия работника: разъяснение
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, имеет ли право работодатель перенести ежегодный отпуск работника, срок предоставления которого определен графиком предоставления отпусков, на другой период без согласия работника.

Так, согласно статье 80 КЗоТ Украины, перенос ежегодного отпуска по инициативе работодателя является исключением из общих правил. В таком случае ежегодный отпуск может быть перенесен на другой период:

  • только по письменному согласию работника;
  • по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем);
  • в случаях, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее оговоренный период может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации;
  • при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году;
  • основная часть ежегодного отпуска будет составлять не менее 14 календарных дней.

При этом следует отметить, что согласно требованиям части 2 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

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