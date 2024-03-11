Конкуруватиме з ChatGPT: Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду чат-бота Grok

Чат-бот Grok з відкритим вихідним кодом планують випустити вже на цьому тижні.

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що вже цього тижня його фірма зі штучного інтелекту xAI планує випустити чат-бота «Grok» з відкритим вихідним кодом. Чат-бот буде конкурентом ChatGPT від OpenAI.

«Цього тижня @xAI відкриє вихідний код Grok», - написав Маск на своїй сторінці у соцмережі X.

Цей крок може надати громадськості вільний доступ для експериментів з кодом, що лежить в основі технології, і дозволить xAI співпрацювати з іншими фірмами.

Нагадаємо, раніше Маск подав до суду на компанію OpenAI, яка займається розробкою ChatGPT, та її гендиректора Сема Альтмана, заявивши, що вони відмовилися від початкової місії стартапу - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не заради прибутку.

У листопаді в епізоді подкасту з комп'ютерним вченим і подкастером Лексом Фрідманом Маск припустив, що йому подобається концепція штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Того ж місяця стартап мільярдера запустив модель ШІ для невеликої групи користувачів.

У грудні xAI запустив свого конкурента ChatGPT - Grok - для підписників Premium+ платформи соціальних мереж X, прагнучи створити, за словами Маска, «максимально правдивий ШІ, який шукає правду».

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