На Закарпатті жінка віддала шахрайці 1,5 млн грн за «зняття порчі»

Шахрайка обіцяла дистанційно допомогти мешканці Закарпаття, але для ритуалів нібито потрібні були гроші та прикраси.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Мешканка Закарпаття стала жертвою шахрайки, яка виманила грошові кошти на загальну суму майже 1,5 млн грн та ювелірні прикраси. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Підозрювана жінка запевнила, що допоможе потерпілій, але для проведення необхідних ритуалів їй потрібні гроші та золоті прикраси. Контактували вони через інтернет. Частину коштів потерпіла переказала «провидиці» на банківську картку, іншу – передала готівкою через довірену особу.

Сама ж підозрювана весь цей час знаходилася у Чернігові. Правоохоронці встановили її місце проживання і провели там обшуки. Вилучили мобільний телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні вироби, серед яких і ті, що належать потерпілій.

Наразі жінці обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 1 млн 481 тис грн застави.

Встановлюються ймовірні спільники шахраїки та інші потерпілі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.