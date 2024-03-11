На Закарпатье женщина отдала мошеннице 1,5 млн грн за «снятие порчи»

Мошенница обещала дистанционно помочь жительнице Закарпатья, но для ритуалов якобы нужны были деньги и украшения.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

Жительница Закарпатья стала жертвой мошенницы, выманившей денежные средства на общую сумму почти 1,5 млн грн и ювелирные украшения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подозреваемая женщина заверила, что поможет потерпевшей, но для проведения необходимых ритуалов ей нужны деньги и золотые украшения. Контактировали они через интернет. Часть средств потерпевшая перевела «провидицы» на банковскую карту, другую – передала наличными через доверенное лицо.

Сама же подозреваемая все это время находилась в Чернигове. Правоохранители установили ее место жительства и провели там обыски. Изъяли мобильный телефон, банковские карты, квитанции и ювелирные изделия, среди которых и принадлежащие потерпевшей.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 1 млн 481 тыс грн залога.

Устанавливаются вероятные подельники мошенницы и другие потерпевшие.

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