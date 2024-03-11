На столичной парковке возле ТРЦ напали на владельца Mercedes-Benz

В Киеве владельца Mercedes-Benz ударили ножом на парковке ТРЦ.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве на парковке торгового центра ударили владельца Mercedes-Benz GLE 300, когда он садился за руль автомобиля. Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры двум мужчинам сообщено о подозрении в разбойном нападении с целью завладения автомобилем и применении насилия, опасного для жизни или здоровья человека. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Происшествие произошло 9 марта около 8 часов вечера на парковочной площадке ТРЦ "Lavina Mall". Двое мужчин заметили, как владелец автомобиля садится за руль, и решили отобрать машину. Один из нападавших сел на заднее сиденье, как только владелец открыл дверь, и начал наносить удары ножом, тогда как другой нападавший напал снаружи, приблизившись к водительской двери. На крик потерпевшего внимание обратили свидетели, поэтому злоумышленники, не успев отобрать автомобиль, скрылись.

Впоследствии полиция задержала двух мужчин в возрасте 19 и 21 год. Установлено, что они жили в хостеле столицы, а похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

По указанному факту разбойного нападения законом предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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