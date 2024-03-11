Мобилизация в Украине: в 2023 году судили более 1200 уклонистов

За 2023 год украинцы получили более 1200 приговоров за уклонение от военной службы.

Источник фото: glavcom

В 2023 году украинцы получили 1274 приговора по судебным делам за уклонение от военной службы, из которых обвиняемым были назначены как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет. Об этом сообщает Opendatabot, которая работает с открытыми государственными данными.

Всего с начала войны в 2014 году суды вынесли 3746 приговоров в отношении уклонистов. Треть из всех этих случаев приходится на 2023 год.

Из 1274 приговоров, вынесенных в прошлом году, 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

Например, в сентябре прошлого года военнообязанный прошел медкомиссию и получил повестку, но не явился в пункт сбора. Как следствие, ему был назначен приговор о лишении свободы на 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.