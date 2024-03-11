Мобілізація в Україні: у 2023 році судили понад 1200 ухилянтів

За 2023 рік українці отримали понад 1200 вироків за ухилення від військової служби.

Джерело фото: glavcom

У 2023 році українці отримали 1274 вироки у судових справах за ухилення від військової служби, з яких обвинуваченим були призначені як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років. Про це повідомляє Opendatabot, яка працює з відкритими державними даними.

Загалом з початку війни у 2014 році суди ухвалили 3746 вироків щодо ухилянтів. Третина з усіх цих випадків припадає на 2023 рік.

З 1274 вироків, винесених у минулому році, 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув'язненням.

Наприклад, у вересні торік військовозобов'язаний пройшов медкомісію та отримав повістку, але не з'явився до пункту збору. Як наслідок, йому був призначений вирок про позбавлення волі на 3 роки.

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