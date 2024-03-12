Видав ухилянту липовий висновок про обмежену придатність до військової служби: суд виніс вирок секретарю ВЛК

Секретар ВЛК сплатить штраф в 10 разів більше, отриманого хабаря.

На Черкащині суд визнав винним секретаря військово-лікарської комісії одного із лікувальних закладів міста Жашкова у службовому підробленні та прийнятті пропозиції й одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, секретар ВЛК, використовуючи своє службове становище, безпідставно склав та видав військовозобов’язаному чоловікові підроблений медичний висновок про обмежену придатність до військової служби.

У прокуратурі зазначили, що за це він отримав через пособника грошову винагороду в сумі 3200 гривень.

Враховуючи, що обвинувачений щиро розкаявся у скоєному, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 34000 гривень та позбавив права обіймати в органах охорони здоров’я посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік 1 місяць, додали у прокуратурі.

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