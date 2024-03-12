Выдал уклонисту липовый вывод об ограниченной пригодности к военной службе: суд вынес приговор секретарю ВЛК

Секретарь ВЛК заплатит штраф в 10 раз больше, полученной взятки.

В Черкасской области суд признал виновным секретаря военно-врачебной комиссии одного из лечебных учреждений города Жашкова в служебном подлоге и принятии предложения и получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, секретарь ВЛК, используя свое служебное положение, безосновательно составил и выдал военнообязанному мужчине поддельное медицинское заключение об ограниченной пригодности к военной службе.

В прокуратуре отметили, что за это он получил через пособника денежное вознаграждение в сумме 3200 гривен.

Учитывая, что обвиняемый искренне раскаялся в совершенном, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 34000 гривен и лишил права занимать в органах здравоохранения должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год 1 месяц, добавили в прокуратуре.

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