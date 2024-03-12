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«Летели» со скоростью 159 и 192 км в час: в Киеве наказали водителей Jaguar и Mazda

07:00, 12 марта 2024
В Киеве привлекли к ответственности поклонников скоростной езды.
«Летели» со скоростью 159 и 192 км в час: в Киеве наказали водителей Jaguar и Mazda
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В Киеве оштрафовали водителя автомобиля Jaguar, который ехал по городу со скоростью 192 км/ч, и водителя автомобиля Mazda, который ехал со скоростью 159 км/ч.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, со сторонниками скоростной езды патрульные проводили профилактические беседы и привлекали их к административной ответственности.

В полиции напомнили, что согласно разделу 12 ПДД Украины, водитель обязан:

- выбирать в установленных пределах безопасную скорость движения, учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им;

- в темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель мог остановить транспортное средство в пределах видимости дороги;

- в населенных пунктах двигаться на транспортном средстве со скоростью не более 50 км/ч. В жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

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