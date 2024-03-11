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  1. В мире

Женщины в криптосфере: 37% – владелицы крипртоактивов

16:59, 11 марта 2024
В мире зафиксирован рекордный рост интереса женщин к сектору криптовалют.
Женщины в криптосфере: 37% – владелицы крипртоактивов
Источник фото: psm7.com
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Статистика мировых владельцев криптовалют свидетельствует о росте интереса женщин к этому сектору. По исследованиям платформы Triple A, количество женщин в этой сфере выросло до 37%, что означает, что сейчас в мире более 118 миллионов криптоинвесторок. Об этом сообщает WhiteBIT.

Согласно проведенному исследованию, криптовалюта стала вторым по популярности классом активов среди молодых женщин в возрасте от 18 до 34 лет (популярнее только наличные). Топ-валютами среди криптоинвесторок остаются Bitcoin, Dogecoin и Ethereum. Исследование также показало, что 70% женщин, владеющих криптовалютой, являются долгосрочными инвесторами. Кроме того, женщины составляют 47% тех, кто намерен купить свою первую криптовалюту.

В сравнении с мировой статистикой, соотношение мужской и женской криптоаудитории в Украине выглядит таким: мужчин - 93,8%, женщин - 6,2%.

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