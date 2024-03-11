Жінки у криптосфері: 37% – власниці крипртоактивів

У світі зафіксоване рекордне зростання інтересу жінок до сектору криптовалют.

Джерело фото: psm7.com

Статистика світових власників криптовалют свідчить про зростання інтересу жінок до цього сектору. За дослідженнями платформи Triple A, кількість жінок у цій сфері зросла до 37%, що означає, що зараз у світі понад 118 мільйонів криптоінвесторок. Про це повідомляє WhiteBIT.

Згідно з проведеним дослідженням, криптовалюта стала другим за популярністю класом активів серед молодих жінок віком від 18 до 34 років (популярнішим є лише готівка). Топ-валютами серед криптоінвесторок залишаються Bitcoin, Dogecoin та Ethereum. Дослідження також показало, що 70% жінок, які володіють криптовалютою, є довгостроковими інвесторками. Крім того, жінки складають 47% тих, хто має намір купити свою першу криптовалюту.

У порівнянні зі світовою статистикою, співвідношення чоловічої та жіночої криптоаудиторії в Україні виглядає таким: чоловіків - 93,8%, жінок - 6,2%.

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