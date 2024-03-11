Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту у 2024 році – Павло Дуров

Зважаючи на вибори у світі, Telegram планує покращити свої процеси модерації та розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем – Павло Дуров дав інтерв'ю.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Хто може отримати відстрочку від призову – які напрями у законопроекті про мобілізацію погодив Комітет

Як пропонують визначити у статті 23 закону про мобілізацію перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

  1. У світі

Жінки у криптосфері: 37% – власниці крипртоактивів

16:59, 11 березня 2024
У світі зафіксоване рекордне зростання інтересу жінок до сектору криптовалют.
Жінки у криптосфері: 37% – власниці крипртоактивів
Джерело фото: psm7.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Статистика світових власників криптовалют свідчить про зростання інтересу жінок до цього сектору. За дослідженнями платформи Triple A, кількість жінок у цій сфері зросла до 37%, що означає, що зараз у світі понад 118 мільйонів криптоінвесторок. Про це повідомляє WhiteBIT.

Згідно з проведеним дослідженням, криптовалюта стала другим за популярністю класом активів серед молодих жінок віком від 18 до 34 років (популярнішим є лише готівка). Топ-валютами серед криптоінвесторок залишаються Bitcoin, Dogecoin та Ethereum. Дослідження також показало, що 70% жінок, які володіють криптовалютою, є довгостроковими інвесторками. Крім того, жінки складають 47% тих, хто має намір купити свою першу криптовалюту.

У порівнянні зі світовою статистикою, співвідношення чоловічої та жіночої криптоаудиторії в Україні виглядає таким: чоловіків - 93,8%, жінок - 6,2%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради