«Летіли» зі швидкістю 159 та 192 км на годину: у Києві покарали водіїв Jaguar та Mazda

У Києві притягнули до відповідальності прихильників швидкісної їзди.

У Києві оштрафували водія автомобіля Jaguar, який їхав містом зі швидкістю 192 км/год, та водія автомобіля Mazda, який їхав зі швидкістю 159 км/год.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, з прихильниками швидкісної їзди патрульні проводили профілактичні бесіди та притягали їх до адміністративної відповідальності.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 12 ПДР України, водій зобов'язаний:

- обирати у встановлених межах безпечну швидкість руху, враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним;

- у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги;

- у населених пунктах рухатися на транспортному засобі зі швидкістю не більше 50 км/год. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.

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