На столичній парковці біля ТРЦ напали на власника Mercedes-Benz

У Києві власника Mercedes-Benz вдарили ножем на парковці ТРЦ.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві на парковці торгівельного центру вдарили власника Mercedes-Benz GLE 300, коли він сідав за кермо автомобіля. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у розбійному нападі з метою заволодіння автомобілем та застосуванні насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Подія сталася 9 березня близько 8 години вечора на паркувальному майданчику ТРЦ "Lavina Mall". Двоє чоловіків помітили, як власник автомобіля сідає за кермо, і вирішили відібрати машину. Один із нападників сів на заднє сидіння, щойно власник відчинив двері, та почав завдавати удари ножем, тоді як інший нападник напав ззовні, наблизившись до водійських дверей. На крик потерпілого увагу звернули свідки, тому зловмисники, не встигнувши відібрати автомобіль, втекли.

Згодом поліція затримала двох чоловіків у віці 19 та 21 рік. Встановлено, що вони мешкали в хостелі столиці, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон.

За вказаним фактом розбійного нападу законом передбачено позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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