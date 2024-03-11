Під Києвом судили охоронця житлового комплексу, який сповіщав про прихід ТЦК

Охоронця засудили на 3 роки позбавлення волі за інформування про прихід військових у Telegram-групі мешканців ЖК.

Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив охоронця житлового комплексу за те, що він інформував мешканців про прихід працівників військкоматів, які адресно видавали повістки.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників на територію комплексу, знаючи їхню мету. Після цього він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових через групу мешканців ЖК у Telegram.

Суд кваліфікував його дії як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину та виразив розкаяння, а також пообіцяв уникати подібних дій у майбутньому. За ці дії суд вирішив позбавити його волі на 5 років, однак враховуючи його визнання провини, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, під час якого за ним буде здійснюватися контроль.

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