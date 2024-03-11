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  1. В Украине

Укрзализныця переводит продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режим.

18:29, 11 марта 2024
С 12 марта временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправления, начиная с 18 марта.
Укрзализныця переводит продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режим.
Источник фото: УЗ
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Укрзализныця переводит еще одно важное международное сообщение в прозрачный онлайн. Так, с 18 марта билеты в Австрию и Венгрию будут продавать в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина — Австрия и обратно.

Приобрести их можно будет через приложение Укрзализныци, а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис.

«После длительной и непростой работы нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией относительно онлайн-продажи билетов на поезда. После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступны онлайн и пассажирам больше не придется ехать до касс, чтобы купить билет», — отметил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Для приготовлений к продаже билетов онлайн УЗ с 12 марта временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправления, начиная с 18 марта. Ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп.

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