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Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

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  1. В мире

Запад должен вернуть «трусливых» мужчин в Украину, а не обсуждать отправку войск НАТО, – министр обороны Словакии

14:55, 11 марта 2024
Странам Запада нужно разрешить возвращение «трусливых» украинцев на Родину, – министр обороны Словакии.
Запад должен вернуть «трусливых» мужчин в Украину, а не обсуждать отправку войск НАТО, – министр обороны Словакии
Источник фото: TASR
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Беженцы, которые находятся под действием украинского военного законодательства, должны ехать воевать в Украину. Об этом сказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет Standard.

По его словам, нет необходимости отправлять военных НАТО на территорию Украины.

"Отправлять в Украину солдат из стран НАТО - это грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Странам Запада нужно позволить возвращение трусливых украинцев на Родину", - заявил Калиняк.

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