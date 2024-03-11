Запад должен вернуть «трусливых» мужчин в Украину, а не обсуждать отправку войск НАТО, – министр обороны Словакии

Странам Запада нужно разрешить возвращение «трусливых» украинцев на Родину, – министр обороны Словакии.

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Беженцы, которые находятся под действием украинского военного законодательства, должны ехать воевать в Украину. Об этом сказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет Standard.

По его словам, нет необходимости отправлять военных НАТО на территорию Украины.

"Отправлять в Украину солдат из стран НАТО - это грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Странам Запада нужно позволить возвращение трусливых украинцев на Родину", - заявил Калиняк.

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