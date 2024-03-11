За два месяца 2024 года ВСП временно отстранил 6 судей от осуществления правосудия

С начала года ВСП также принял 4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия сообщил, что с начала 2024 года поступило 12 ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности:

6 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

6 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Также в течение двух месяцев 2024 года ВСП поступило 1 представление о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которого Советом принято решение о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

По результатам рассмотрения ходатайств за этот период Высшим советом правосудия принято:

6 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение о возвращении без рассмотрения ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

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