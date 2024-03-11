Українці можуть замовити доставку посвідчення водія у ще п’ять країн

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи.

Послуга міжнародної доставки посвідчення водія тепер доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко 11 березня. Таким чином, міжнародна доставка водійського доступна вже у 27 країнах Європи.

Сервіс запустили майже п’ять місяців тому, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи.

Оформити заявку можна через Кабінет водія.

Як зазначається, на сьогодні українці обміняли уже понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Раніше ми писали, що чоловік замовив посвідчення водія і не розумів, чому його немає у Дії, допоки не звернувся до сервісного центру МВС.

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