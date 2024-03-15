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  1. В Україні

Як отримати посвідчення водія після позбавлення права керування та вилучення документу

07:00, 15 березня 2024
Посвідчення видане вперше на 2 роки, не повертається.
Як отримати посвідчення водія після позбавлення права керування та вилучення документу
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У Головному сервісному центрі МВС пояснили як повернути посвідчення водіям, яких позбавили права керування та вилучили документ.

Так, у повідомленні сказано, що особам, які позбавлені права на керування за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водійське повертають. Однак, після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Якщо у кермувальника наявні дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.

Водночас, зазначають у Головному сервісному центрі МВС, посвідчення видане вперше на 2 роки, не повертається. При вчиненні порушення за ст. 130 або/та ст. 124, такій особі необхідно поновити право керування транспортним засобом, пройшовши теоретичну та практичну перепідготовку в автошколі та скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС. За умови успішної екзаменації, посвідчення водія знову видається на 2 роки.

Під час дії воєнного стану в Україні та впродовж 3 місяців з дня його скасування, повернення посвідчення водія здійснюється уповноваженим працівником будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця зберігання вилученого документа.

Як ми писали, міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи.

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