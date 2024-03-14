В Італії оштрафували TikTok на $11 млн за неналежну перевірку шкідливого контенту

Італійський регулятор AGCM звернув увагу на небезпечні так звані «челенджі» у TikTok, які нерідко стають вірусними серед молоді.

Італійський регулятор AGCM оштрафував TikTok на загальну суму 10 мільйонів євро (10,94 мільйона доларів) за неналежну перевірку контенту, потенційно шкідливого для молодих чи вразливих користувачів, пише Reuters

Італійський регулюючий орган послався на відеоролики, на яких молоді люди виконують практику, відому як «французький шрам», популярне серед користувачів випробування, яке полягає в утиску щік, щоб залишити стійкий синець на вилиці.

"Ми не згодні з цим рішенням", - заявив представник TikTok у заяві з приводу антимонопольного штрафу, додавши, що платформа "давно обмежила видимість" відео French Scar для дітей віком до 18 років.

Антимонопольний орган заявив, що потенційно небезпечні відео також поширювалися за допомогою алгоритмів профілювання.

"TikTok не вжив адекватних заходів для запобігання розповсюдженню такого контенту і не повністю виконав прийняті ним правила, запевняючи клієнтів, що платформа є "безпечним" простором", - заявили в органі нагляду.

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