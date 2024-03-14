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  1. В мире

В Италии оштрафовали TikTok на $11 млн за ненадлежащую проверку вредоносного контента

19:10, 14 марта 2024
Итальянский регулятор AGCM обратил внимание на опасные так называемые «челленжи» в TikTok, которые нередко становятся вирусными среди молодежи.
В Италии оштрафовали TikTok на $11 млн за ненадлежащую проверку вредоносного контента
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Итальянский регулятор AGCM оштрафовал TikTok на общую сумму 10 миллионов евро (10,94 миллиона долларов) за ненадлежащую проверку контента, потенциально вредного для молодых или уязвимых пользователей, пишет Reuters.

Итальянский регулирующий орган сослался на видеоролики, на которых молодые люди выполняют практику, известную как «французский шрам», популярное среди пользователей испытание, заключающееся в притеснении щек, чтобы оставить стойкий синяк на скуле.

"Мы не согласны с этим решением", - заявил представитель TikTok в заявлении по поводу антимонопольного штрафа, добавив, что платформа "давно ограничила видимость" видео French Scar для детей младше 18 лет.

Антимонопольный орган заявил, что потенциально опасные видео также распространялись посредством алгоритмов профилирования.

"TikTok не принял адекватные меры по предотвращению распространения такого контента и не полностью выполнил принятые им правила, уверяя клиентов, что платформа является "безопасным" пространством", - заявили в органе надзора.

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