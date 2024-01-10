Платники податків зможуть спілкуватися із податковою онлайн під час розгляду скарг і перевірок, - Рада схвалила законопроект

Парламент схвалив в першому читанні законопроект Данила Гетманцева про можливість спілкування з Податковою службою в режимі відеоконференції.

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10 січня Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9662 про зміни до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків. Автором виступає голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев разом з колегами.

Так, проектом закону пропонується передбачити можливість для платника податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції (зокрема, під час розгляду матеріалів скарг та перевірок) без особистої присутності.

Окрім того, проект закону також покликаний врегулювати деякі інші питання.

Зокрема, потребує вирішення питання щодо коригування фінансового результату до оподаткування шляхом його збільшення у разі безоплатної передачі суб'єктами господарювання державного сектору економіки органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі суб’єкти, нематеріальних активів, які створені, модернізовані та/або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проектів інформатизації та/або програм електронного урядування, та/або отримані за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

Наприклад, за розрахунками уряду на сьогоднішній день здійснення передачі створених, модернізованих та придбаних нематеріальних активів за період 2020-2021 роки від ДП «ДІЯ» до Мінцифри спонукає до виникнення зобов’язань щодо сплати податку на прибуток у розмірі 17 352 300 гривень, що створює суттєві перепони для належного врегулювання питання щодо передачі відповідних активів.

Також потребує врегулювання питання щодо затвердження норм втрат і виходу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального.

Окрім того, потребують змін норми податкового законодавства, зокрема, уточнення повноважень контролюючих органів щодо обміну інформацією з правоохоронними органами тощо.

Тому також пропонується:

Виключити з оподаткування безоплатну передачу нематеріальних активів державними підприємствами органам виконавчої влади, якщо ці активи були створені або придбані за кошти держбюджету або в результаті міжнародної технічної допомоги

Встановити норми втрат і виходу для тютюнових виробів, включаючи електронні сигарети, та пального

Скасовувати функцію формування Реєстру набувачів одноразової компенсації витрат за ЄСВ та розрахунок сум компенсацій для юридичних осіб

Врегулювати функцію контролюючих органів повідомляти правоохоронні органи про виявлені правопорушення. А саме податкова служба у разі виявлення під час виконання своїх функцій ознак правопорушень, розслідування яких належить до повноважень правоохоронних органів, письмово повідомляють про це відповідні правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про законопроект Кабміну №10319, за яким податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців.

Автор: Наталя Мамченко

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