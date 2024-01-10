Apple назвала дату початку продажу гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яка коштуватиме $3500

Компанія Apple повідомила дату старту продажів окулярів змішаної реальності Vision Pro. Попередні замовлення в США відкриються 19 січня, а повноцінні продажі розпочнуться 2 лютого.
Ціна на пристрій стартує від 3499 доларів.
Окрім самого Vision Pro, Apple також запропонує оптичні лінзи Zeiss за 99 доларів. А для людей з поганим зором передбачені рецептурні за 149 доларів.
У комплекті з гарнітурою:
змінні ремінці для точнішого налаштування під себе;
спеціальні ущільнювальні подушки;
чохол;
фірмова ганчірочка для полірування екранів;
акумулятор, кабель та адаптер живлення USB-C.
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