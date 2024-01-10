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Платники податків зможуть спілкуватися із податковою онлайн під час розгляду скарг і перевірок, - Рада схвалила законопроект

Парламент схвалив в першому читанні законопроект Данила Гетманцева про можливість спілкування з Податковою службою в режимі відеоконференції.

Комітет Галини Третьякової рекомендував Комітету з нацбезпеки підготувати інший законопроект про мобілізацію, де встановити нові умови виїзду для тих, хто має відстрочку

Комітет ВР з питань соціальної політики рекомендував Комітету з нацбезпеки на основі урядового проекту про мобілізацію підготувати новий законопроект з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики – зокрема встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.

Громадська рада доброчесності у грудні погрожувала вийти з процедури кваліфікаційного оцінювання суддів

Координатора та куратора ГРД не влаштовувало зменшення кількості голосів членів ВККС для подолання негативних висновків ГРД.

Екс-керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі Маріуш Каміньський оголосив голодування після затримання

Колишній керівник аналогу НАБУ у Польщі назвав своє затримання політичним та оголосив голодування.

Верховна Рада схвалила законопроект про доброчесне лобіювання за основу

Але громадських активістів він не торкнеться.

  1. У світі

Apple назвала дату початку продажу гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яка коштуватиме $3500

14:56, 10 січня 2024
Компанія Apple заявила, що у лютому відкриються продажі гарнітури змішаної реальності Vision Pro, але поки що лише в США.
Apple назвала дату початку продажу гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яка коштуватиме $3500
Фото: calcalist.co.il
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Компанія Apple повідомила дату старту продажів окулярів змішаної реальності Vision Pro. Попередні замовлення в США відкриються 19 січня, а повноцінні продажі розпочнуться 2 лютого.

Ціна на пристрій стартує від 3499 доларів.

Окрім самого Vision Pro, Apple також запропонує оптичні лінзи Zeiss за 99 доларів. А для людей з поганим зором передбачені рецептурні за 149 доларів.

У комплекті з гарнітурою:

змінні ремінці для точнішого налаштування під себе;

спеціальні ущільнювальні подушки;

чохол;

фірмова ганчірочка для полірування екранів;

акумулятор, кабель та адаптер живлення USB-C.

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