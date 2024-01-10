Apple назвала дату початку продажу гарнітури змішаної реальності Vision Pro, яка коштуватиме $3500

Компанія Apple заявила, що у лютому відкриються продажі гарнітури змішаної реальності Vision Pro, але поки що лише в США.

Фото: calcalist.co.il

Компанія Apple повідомила дату старту продажів окулярів змішаної реальності Vision Pro. Попередні замовлення в США відкриються 19 січня, а повноцінні продажі розпочнуться 2 лютого.

Ціна на пристрій стартує від 3499 доларів.

Окрім самого Vision Pro, Apple також запропонує оптичні лінзи Zeiss за 99 доларів. А для людей з поганим зором передбачені рецептурні за 149 доларів.

У комплекті з гарнітурою:

змінні ремінці для точнішого налаштування під себе;

спеціальні ущільнювальні подушки;

чохол;

фірмова ганчірочка для полірування екранів;

акумулятор, кабель та адаптер живлення USB-C.

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