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Налогоплательщики смогут общаться с налоговой онлайн при рассмотрении жалоб и проверок, - Рада одобрила законопроект

Парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции.

Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

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  1. В мире

Apple назвала дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая будет стоить $3500

14:56, 10 января 2024
Компания Apple сообщила, что в феврале откроются продажи гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, но пока только в США.
Apple назвала дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая будет стоить $3500
Фото: calcalist.co.il
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Компания Apple сообщила дату старта продаж очков смешанной реальности Vision Pro. Предзаказы в США откроются 19 января, а полноценные продажи начнутся 2 февраля.

Цена на устройство стартует от 3499 долларов.

Помимо самого Vision Pro, Apple также предложит оптические линзы Zeiss за 99 долларов. А для людей с плохим зрением предусмотрены рецептурные за 149 долларов.

В комплекте с гарнитурой:

сменные ремешки для более точной настройки под себя;

специальные уплотнительные подушки;

чехол;

фирменная тряпочка для полировки экранов;

аккумулятор, кабель и адаптер питания USB-C.

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