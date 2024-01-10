Apple назвала дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая будет стоить $3500

Компания Apple сообщила, что в феврале откроются продажи гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, но пока только в США.

Фото: calcalist.co.il

Компания Apple сообщила дату старта продаж очков смешанной реальности Vision Pro. Предзаказы в США откроются 19 января, а полноценные продажи начнутся 2 февраля.

Цена на устройство стартует от 3499 долларов.

Помимо самого Vision Pro, Apple также предложит оптические линзы Zeiss за 99 долларов. А для людей с плохим зрением предусмотрены рецептурные за 149 долларов.

В комплекте с гарнитурой:

сменные ремешки для более точной настройки под себя;

специальные уплотнительные подушки;

чехол;

фирменная тряпочка для полировки экранов;

аккумулятор, кабель и адаптер питания USB-C.

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