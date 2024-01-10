Apple назвала дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая будет стоить $3500

Компания Apple сообщила дату старта продаж очков смешанной реальности Vision Pro. Предзаказы в США откроются 19 января, а полноценные продажи начнутся 2 февраля.
Цена на устройство стартует от 3499 долларов.
Помимо самого Vision Pro, Apple также предложит оптические линзы Zeiss за 99 долларов. А для людей с плохим зрением предусмотрены рецептурные за 149 долларов.
В комплекте с гарнитурой:
сменные ремешки для более точной настройки под себя;
специальные уплотнительные подушки;
чехол;
фирменная тряпочка для полировки экранов;
аккумулятор, кабель и адаптер питания USB-C.
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