МВД ищет руководителей территориальных сервисных центров для ряда областей

В МВД объявили об открытых вакансиях руководителей территориальных сервисных центров МВД в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
В обязанности руководителя будет входить:
- Надлежаще организовывать работу ТСЦ МВД для предоставления качественных услуг гражданам и бизнесу.
- Внедрять новые технологические решения.
- Контролировать соблюдение персоналом законности при предоставлении админуслуг.
- Координировать бесперебойную работу электронной очереди.
На должность приглашают лиц, которые:
- Имеют высшее образование.
- Имеют опыт работы на должностях государственной службы или руководящий опыт на предприятиях не менее 2 лет.
- Хорошо знают законодательство в области безопасности дорожного движения, предоставления административных услуг, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.
- Обладают навыками управления персоналом.
Резюме необходимо отправлять на электронную почту: [email protected]. Подробная информация: 044 374 10 74.
Как сообщалось ранее, 25 руководителей сервисных центров МВД сняли с должностей за четыре месяца. По словам главы МВД, те, кто сегодня претендует на занятие новых должностей после реорганизации, — проходят полиграф.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.