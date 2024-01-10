МВД ищет руководителей территориальных сервисных центров для ряда областей

По словам Игоря Клименко, в рамках реформы за последние четыре месяца сняты с должностей 25 руководителей региональных и территориальных сервисных центров.

В МВД объявили об открытых вакансиях руководителей территориальных сервисных центров МВД в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В обязанности руководителя будет входить:

Надлежаще организовывать работу ТСЦ МВД для предоставления качественных услуг гражданам и бизнесу.

Внедрять новые технологические решения.

Контролировать соблюдение персоналом законности при предоставлении админуслуг.

Координировать бесперебойную работу электронной очереди.

На должность приглашают лиц, которые:

Имеют высшее образование.

Имеют опыт работы на должностях государственной службы или руководящий опыт на предприятиях не менее 2 лет.

Хорошо знают законодательство в области безопасности дорожного движения, предоставления административных услуг, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.

Обладают навыками управления персоналом.

Резюме необходимо отправлять на электронную почту: [email protected]. Подробная информация: 044 374 10 74.

Как сообщалось ранее, 25 руководителей сервисных центров МВД сняли с должностей за четыре месяца. По словам главы МВД, те, кто сегодня претендует на занятие новых должностей после реорганизации, — проходят полиграф.

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